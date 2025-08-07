Tlajomulco alista inauguración de hospital regional del ISSSTE

El nuevo hospital regional del ISSSTE en Tlajomulco será inaugurado este viernes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, esta infraestructura médica beneficiará no solo a los habitantes del municipio, sino también a trabajadores del gobierno federal de otros puntos de Jalisco y del occidente del país.

El hospital es considerado una obra de alta especialidad con impacto regional. En su entorno se han ejecutado obras de urbanización financiadas por los tres niveles de gobierno. El Ayuntamiento de Tlajomulco reporta una inversión de 13.6 millones de pesos, destinados principalmente a la pavimentación de las calles Cerro del Patomo y Jacaranda, esta última con un avance del 55 por ciento.

Por parte del gobierno estatal, se han canalizado 30.6 millones de pesos para continuar con la pavimentación en la misma zona, además de intervenciones en la calle Riel. También se han desarrollado acciones complementarias en servicios básicos, como una nueva línea de agua potable y un colector pluvial, con una inversión adicional de 5.3 millones de pesos.

El alcalde señaló que aprovechará la visita presidencial para intentar entregar a la mandataria un plan de recuperación de vivienda, trabajado en coordinación con el Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Aunque no participará en el presídium, expresó su interés por tener un breve acercamiento con la presidenta durante el acto protocolario.