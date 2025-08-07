Zapopan dedica agosto a las juventudes con actividades gratuitas

El Gobierno de Zapopan, a través del Instituto de las Juventudes, presentó la edición 2024 de Agosto Cuenta, una agenda de actividades que durante todo el mes ofrecerá talleres, capacitaciones, jornadas de salud, conferencias, encuentros y torneos para impulsar el talento y la participación de las y los jóvenes del municipio.

Agosto se vive joven en Zapopan (PETERPHOTOINFINITO)

La titular del Instituto, Diana Valeria Pelayo Velarde, recordó que el 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Juventudes, por lo que decidieron extender la celebración durante todo el mes.

“Agosto Cuenta va en ese sentido, de celebrar a las juventudes, reconocernos, celebrarnos y visibilizar que existimos, que estamos resistiendo”, señaló.

Este año, la programación se inspira en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, por lo que se incluirán acciones como voluntariados en comedores comunitarios, reforestaciones, mantenimientos forestales y actividades de saneamiento del agua y cuidado de la vida marina.

Uno de los eventos principales será el Encuentro Juventudes sin Fronteras, que se llevará a cabo del 12 al 14 de agosto en formato virtual, con la participación de jóvenes de distintos países para intercambiar experiencias y fortalecer el diálogo internacional. El registro es previo y necesario para participar.

En el ámbito deportivo, se realizará la Copa Juventlón, con competencias de futbol, voleibol y tochito, además de una Estación Fitness para medir fuerza y resistencia. En la parte educativa, la Feria de Juventudes Presente ofrecerá estands de salud sexual, mental y prevención de adicciones.

Asimismo, se entregarán los Premios Brilla Zapopan para reconocer el talento juvenil en proyectos artísticos y culturales, y se celebrará una rodada nocturna para visibilizar la diversidad juvenil.

Agosto se vive joven en Zapopan (Cortesía)

Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas requieren registro previo. El calendario completo y las bases de participación pueden consultarse en las redes sociales del Gobierno de Zapopan y Juventudes Zapopan.