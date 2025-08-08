Lluvias muy fuertes y oleaje elevado este viernes en Jalisco

Este viernes 8 de agosto, Jalisco enfrentará lluvias puntuales muy fuertes, oleaje elevado y rachas de viento debido a la influencia de la tormenta tropical Ivo, que se desplaza al suroeste de Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones de 50 a 75 mm en varias zonas del estado, acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. En las costas, el oleaje podría alcanzar de 1 a 2 metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En Guadalajara, el ambiente será templado por la mañana, con temperaturas que irán de los 21 °C a un máximo de 30 °C hacia la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas después de las 17:00 horas.

Se esperan vientos variables de 10 a 20 km/h, con rachas más intensas en la zona costera.

La población es llamada a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.