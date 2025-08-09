Abren inscripciones gratuitas para clases de mariachi en Tlaquepaque

Con el objetivo de acercar a las comunidades los programas culturales del municipio, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque invita a niñas, niños y jóvenes de 6 a 18 años a inscribirse gratuitamente en el programa de mariachi que se imparte en el núcleo ECOS del Triangulito.

El director de Cultura, Óscar Carrillo Villa, destacó que esta iniciativa busca preservar y promover las tradiciones jaliscienses, al tiempo que brinda a la niñez y juventud alternativas para su desarrollo artístico y personal.

Las clases serán impartidas por maestros de alto nivel especializados en armonización, violín, trompeta, guitarra y canto, todos adheridos al sistema ECOS del Gobierno del Estado. Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, se amplió la plantilla docente para ofrecer una formación musical más completa. Actualmente, el programa ya cuenta con 26 alumnos inscritos.

Horarios de clases

Jueves y viernes: 15:00 a 19:00 horas

Sábado: 10:00 a 14:00 horas

Requisitos de inscripción

Acta de nacimiento

CURP

Última boleta de calificaciones

Dos fotografías tamaño infantil del alumno

INE del padre o tutor

Comprobante de domicilio

El núcleo ECOS del Triangulito se ubica en Avenida Central #162, colonia Loma Bonita.