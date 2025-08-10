Crece programa “Familias de Acogida” en El Salto

El programa “Familias de Acogida” del DIF municipal de El Salto incorporó a tres nuevos hogares para brindar cuidado temporal a menores que no pueden permanecer con sus familias biológicas por problemas en su entorno.

La iniciativa, que se realiza en coordinación con distintas autoridades, busca ofrecer a niñas, niños y adolescentes un espacio seguro y afectuoso mientras se resuelve su situación legal y familiar. Las familias participantes cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y se comprometieron a garantizar atención, protección y un ambiente estable a los menores asignados.

La presidenta municipal, Nena Farías, subrayó que este modelo de acogimiento es una alternativa para proteger a quienes han visto vulnerados sus derechos, mientras se define una solución a largo plazo. “Es importante mantener este proyecto porque este tipo de acogimiento es una alternativa para proteger a menores que han sufrido vulneración de sus derechos, mientras se busca una solución a largo plazo”, declaró.

La alcaldesa añadió que su administración, a través del DIF, actúa como resguardo para los sectores más vulnerables de la población, incluyendo a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.