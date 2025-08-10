Fue capturado psicólogo acusado de abuso sexual de adolescente a quien conoció en albergue

Por estar acusado de abuso sexual en agravio de una menor de edad, fue detenido y vinculado a proceso, un psicólogo que laboraba en un albergue en donde la víctima se hallaba internada.

La Fiscalía del Estado identificó al arrestado como Jesús “N”, quien habría conocido en su centro de labores, a la víctima, una adolescente que se encontraba internada y de la que no se informó la edad.

Las indagatorias del caso fueron realizadas por la Dirección de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, las cuales “permitieron obtener los elementos de prueba necesarios para solicitar y cumplimentar un mandato judicial en contra del señalado”.

La investigación dio inicio cuando la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guadalajara denunció que la menor de edad no se encontraba en un albergue.

“Al reaparecer, la adolescente relató que tras salir de una de sus clases, tuvo contacto telefónico con Jesús “N”, quien la invitó a su domicilio. La adolescente subió a un taxi y llegó al lugar donde presuntamente el imputado cometió el ilícito, en la Colonia Jalisco, del municipio de Tonalá“, señaló la Fiscalía.

Luego de los hechos que le fueron reportados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión con la que se logró la captura de Jesús “N”, quien fue puesto a disposición de un juzgado, en donde se le dictó auto de vinculación a proceso.

La Fiscalía del Estado agregó que como medida cautelar, al profesionista se le fijó prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses mientras espera su sentencia por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.