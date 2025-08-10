Más de $30 millones en “Guardianes”; Morena exige rendición de cuentas

El regidor Chema Martínez

Los regidores José María “Chema” Martínez y Juan Alberto Salinas Macías presentaron una iniciativa para exigir un informe detallado sobre la implementación del programa “Guardianes de Guadalajara”, impulsado por la administración de Verónica Delgadillo.

La propuesta busca transparentar el destino de más de 30 millones de pesos públicos que, según acusan, han sido utilizados de manera opaca y posiblemente con fines político-electorales.

De acuerdo con los regidores de Morena, el programa promovido como una estrategia de activación comunitaria para personas en situación de vulnerabilidad en realidad opera como un esquema disfrazado de contratación laboral, sin garantías de derechos laborales ni afiliación a la seguridad social.

Señalan que los perfiles contratados, bajo la figura de “guardianes”, reciben una remuneración mensual de 15 mil pesos durante 11 meses, pero no cuentan con prestaciones de ley ni claridad sobre sus funciones reales.

“Presentamos una iniciativa para conocer a detalle el programa de guardianes de la ciudad. Particularmente tres cosas. ¿Quiénes son las personas que han sido incorporadas a este programa? Segundo, ¿cuáles son los programas a los que le están dando difusión? Y tercero, ¿qué impacto positivo han tenido para la vida de las y los tapatíos? Que nos rindan un informe y den resultados”, puntualizó Juan Alberto Salinas

La iniciativa solicita a la Coordinación General de Combate a la Desigualdad

Regido Alberto Salinas

que entregue un informe técnico integral sobre el programa, incluyendo metas alcanzadas, cobertura territorial, metodología de intervención, reportes de actividades y el padrón completo de beneficiarios.

Además, exige que dicha información sea publicada en formato de datos abiertos para consulta pública, como lo establecen las propias reglas de operación del programa aprobadas desde enero de 2025.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el incumplimiento sistemático de dichas reglas. A la fecha, únicamente se ha publicado el padrón correspondiente al mes de mayo, sin evidencia pública de avances trimestrales, resultados por colonia, ni informes de impacto social. Esta omisión consideran los regidores contradice principios constitucionales de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

“Se trata de más de 30 millones de pesos que nos cuesta a los tapatíos. Estamos en contra de apoyar a la gente que más lo necesita. Lo que queremos es que sea transparente y que estos guardianes no sean una estructura clientelar, política en favor de quien hoy es Presidenta de Guadalajara”, señaló Chema Martínez.

Ambos regidores advirtieron además que el programa ha sido utilizado con fines propagandísticos, al desplegar brigadas en colonias como la Moderna donde no se registran altos índices de marginación justo antes de visitas de la alcaldesa. Este patrón de actuación refuerza la hipótesis de que los llamados “guardianes” están más enfocados en la promoción política que en el fortalecimiento del tejido social.

La propuesta de Chema Martínez y Juan Alberto Salinas también contempla notificar este acuerdo a la Contraloría Ciudadana y al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que se dé seguimiento a las posibles irregularidades detectadas.

Finalmente, los regidores sostuvieron que no se trata de obstaculizar la participación ciudadana ni los programas sociales, sino de garantizar que estos cumplan con su propósito real: apoyar a quienes más lo necesitan, no servir como instrumento de control político.