Realiza MC asamblea en Tlajomulco con vistas a renovar su dirigencia y competir en 2027

El alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, anfitrión de la asamblea ponderó el ejemplo de gobernar este municipio desde 2009. En primera fila aparecen Priscilla Franco, secretaría de Asistencia Social, Mónica Magaña, diputada local, Mirza Flores, coordinadora estatal de MC y Fabiola Loya, secretaria de Igualdad.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) realizó este domingo la asamblea de los distritos 12 y 14, en el Lienzo Charro Los Ángeles, en la colonia San Agustín, en Tlajomulco.

La coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, señaló que la asamblea de Tlajomulco significa el arranque de los trabajos hacia las elecciones locales de 2027, donde su contrincante más fuerte será Morena.

Según los organizadores participaron más de dos mil personas entre militantes e integrantes Movimiento Ciudadano donde se eligieron a los 64 delegados que representarán a Tlajomulco en la V Convención Estatal, a celebrarse el próximo día 6 de septiembre.

“Hoy tenemos que irnos de aquí ya con el banderazo de salida. Tenemos que tener muy claro que si trabajamos con método, con orden y lo más importante que ningún partido político tiene, en unidad. La unidad nos va a garantizar que nadie ni nada le impida a Jalisco seguir siendo naranja”, subrayó.

Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, recordó que este municipio es el ejemplo de MC en Jalisco, pues aquí gobiernan desde 2009, con Enrique Alfaro, Alberto Uribe -hoy morenista-, Ismael del Toro, Salvador Zamora y ahora el propio Quirino.

Sin embargo, el anfitrión de la asamblea, Quirino Velázquez, señaló que no es suficiente con tener buenos gobiernos, sino que todos quienes forman parte de MC deben trabajar para refrendar un futuro triunfo en las urnas.

Thania Morales fue nombrada como coordinadora municipal de MC en Tlajomulco.

Esta fue la sexta asamblea de las 13 que realizará MC en todo Jalisco para definir a los 852 delegados que decidirán los órganos de gobierno del partido naranja en la V Convención Estatal.