Reciben el Premio Católico al Comunicador “José Ruiz Medrano” cuatro periodistas y un actor

La entrega del premio se realizó en la Catedral de Guadalajara. Aparecen en la imagen, Víctor Muñoz, Roberto Guerrero, el cardenal Francisco Robles, Alina García, Jesús Hernández y José Luis Jiménez. El premio reconoce la trayectoria de profesionales de la comunicación.

La Arquidiócesis de Guadalajara entregó en su edición número 25 el Premio Católico al Comunicador “José Ruiz Medrano” a cinco periodistas y comunicadores, por su amplia trayectoria profesional.

El acto se realizó en la Catedral de Guadalajara y el cardenal, José Francisco Robles Ortega, entregó una escultura y un reconocimiento a los cinco comunicadores elegidos en 2025.

Se trata de Roberto Guerrero Ayala, cronista deportivo desde hace más de 50 años, quien ha colaborado en Televisa y en canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ha cubierto 13 copas del mundo de futbol.

Al reportero de Notisistema, José Luis Jiménez Castro, quien desde hace 40 años recorre las calles y realiza reportes radiofónicos. Al actor teatral y locutor Jesús Hernández Márquez, quien ha sido protagonista en más de 100 obras teatrales y es miembro de número de la Compañía Nacional de Teatro.

El premio lo recibió también el camarógrafo Víctor Manuel Muñoz Padilla, quien trabajó por más de 36 años en Televisa Guadalajara, así como Alina García Barba, quien fue reportera de Notisistema, Promomedios y ha sido docente y directora de la carrera de Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y en la Universidad Panamericana (UP).

Alina García Barba resaltó que la comunicación “es un acto de servicio” y destacó que “la palabra tiene el poder de edificar y transformar vidas”. Pidió que la infodemia no nos rebase en este predominio que hoy tienen las redes sociales.

“Esta misma tecnología nos confronta con el desafío de no perder el rumbo en medio de la desinformación, como le llamamos la ‘intoxicación, la inmediatez o la banalidad’. Tenemos el riesgo de ahogarnos en el ruido y el caos. Ante esta vorágine tecnológica es vital anclarse en lo que es verdadero y duradero: la ética, la empatía, la compasión y la dignidad humana”, subrayó Alina.

El presbítero Guillermo Chávez Aguayo, representante pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Guadalajara, ponderó la importancia de reconocer la trayectoria de comunicadores que se apegan a la verdad.

“(Se reconoce) el desempeño profesional relevante desde la perspectiva del compromiso y la entrega a la verdad, a la objetividad y a la construcción de una mejor sociedad, a través de la comunicación, en las áreas del periodismo, radio, televisión, cine, fotografía y comunicación social”, afirmó.

Desde el año 2000 el Premio “José Ruiz Medrano” se ha entregado a 63 profesionales de la comunicación.

Al acto acudieron reporteros, periodistas y conductores de noticias de radio y televisión, así como comunicadores ya retirados.