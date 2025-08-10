Se reúnen líderes estudiantiles de 31 estados y definen agenda de temas para atender

Los dirigentes de alumnos hablaron de los problemas de salud mental, empleo e inseguridad que afecten a los estudiantes. Acudió el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva y la rectora general de la UdeG, Karla Planter.

Un total de 180 líderes y representantes de alumnos de 64 organizaciones de todos los estados del país, se reunieron durante dos días en la Universidad de Guadalajara (UdeG) para participar en el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Estudiantiles, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) del gobierno federal.

La idea es generar un diálogo nacional y pensar desde todos los rincones de México para buscar soluciones de fondo a problemas como la inseguridad, la salud mental, el empleo y la democracia en las universidades, entre otros.

Al encuentro de dos días acudió la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, así como el titular del Imjuve, Abraham Carro Toledo.

La presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoe García Romero, resaltó la importancia de que entre los líderes estudiantiles se de una articulación nacional para definir una agenda y enfrentar los problemas de los alumnos universitarios.

“Las juventudes en nuestro país tenemos una situación bien compleja, primero es poder llegar a estudiar y nosotros somos las personas que representan a todas esas juventudes que logran tener un espacio en un aula y ¿dónde están las personas que no llegan a las aulas? Y cuando llegas al aula todas las problemáticas que desde ahí se empiezan a generar, los problemas de salud mental y todas esas cosas que hemos normalizado desde los estudiantes, los problemas del día a día”, señaló Zoe García.

El director del Imjuve, Abraham Carro Toledo, explicó que este primer encuentro de líderes estudiantiles, fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la idea es que ella escuche y atienda las propuestas que van a surgir del encuentro realizado en la UdeG.

“Estamos recibiendo a jóvenes estudiantes de decenas de federaciones, organizaciones, sociedades de alumnos, para discutir con ellos por instrucciones de la presidenta de la república, todo lo que tiene que ver con democracia estudiantil, lucha social, con el tema de las nuevas tecnologías, de los planes de estudio, queremos escucharles y nos parece muy importante decir que es el primer encuentro en la historia de México en donde el gobierno federal convoca a sus juventudes para preguntarles que está pasando en las universidades, cómo ven la realidad y queremos organizarnos y articularnos”, precisó Carro Toledo.

Ricardo Villanueva Lomelí, ex presidente de la FEU, ex rector general de la UdeG y subsecretario de Educación Superior federal, presidió una charla con los dirigentes estudiantiles, en la sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas y ahí dijo que este encuentro marca un hecho histórico para instalar una red de colaboración entre dirigentes estudiantiles y autoridades.

Los líderes estudiantiles representan a jóvenes universitarios de universidades de 31 estados. Únicamente faltó la representación de Aguascalientes.