Arranca en El Salto el programa “Barrios de Paz” para prevenir violencia de género

En coordinación con el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Municipal de El Salto, inicia el programa “Barrios de Paz”, cuyo objetivo es mejorar la convivencia entre vecinos y prevenir la violencia de género.

La presidenta municipal, Nena Farías, explica que el programa busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia sexual infantil y fomentar masculinidades no violentas, generando entornos familiares y sociales libres de violencia.

“Me da gusto echar a andar este programa, ‘Barrios de Paz’, que nos va a permitir prevenir y erradicar la violencia de género hacia las mujeres, la violencia sexual infantil y construir masculinidades no violentas en nuestro municipio, en donde debemos generar espacios sociales y familiares libres de violencia y generadores de paz”, informa la presidenta municipal.

El coordinador general de Seguridad, Adán Domínguez León, detalla que el municipio cuenta con un grupo de especialistas certificados que trabajarán durante los próximos meses con metas definidas, entre ellas el número de capacitaciones y de personas atendidas.

La estrategia está dirigida a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, con la meta de llegar a tres mil personas, incluidas madres, padres de familia y docentes, mediante capacitaciones, talleres y jornadas preventivas.

En el programa participan la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y la Comisaría General de Seguridad de El Salto, con una inversión superior a los 610 mil pesos.