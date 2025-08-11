Aumenta 30% la solicitud de actas de nacimiento en Tlajomulco

El Registro Civil de Tlajomulco registra en el último mes un incremento del 30 por ciento en la expedición de actas de nacimiento. La directora de la dependencia, María Guadalupe Morales Robles, señala que el repunte se debe principalmente a los requisitos de programas sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como al inicio del ciclo escolar.

Precisa que la mayor demanda proviene del programa federal para mujeres mayores de 60 años, lo que también ha incrementado las solicitudes de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Actualmente, el municipio cuenta con 15 oficialías ubicadas en localidades como Cajititlán, Santa Cruz de las Flores, San Miguel Cuyutlán, San Agustín, Buenavista y Santa Fe. Con la construcción de nuevos Centros Administrativos, se prevé incluir en ellos los servicios del Registro Civil.

Morales Robles indica que el mayor número de servicios que atiende la dependencia corresponde a actas de nacimiento. De enero a junio, registran un total de cinco mil actos, con un promedio mensual de 700 a 800 trámites en todas las oficialías.

El trámite de expedición se entrega el mismo día, salvo en casos que requieran corrección del acta original, para lo cual se solicita apoyo a la Dirección General del Registro Civil del Estado.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, y el costo del acta de nacimiento es de 128 pesos, conforme a la Ley de Ingresos municipal.