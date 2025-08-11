Con el regreso a clases, el Siteur y la UdeG refuerzan el servicio de transporte al CUCBA

Los cinco autobuses se unieron hoy a la ruta que va al CUCBA. Alumnos hicieron fila desde las 6.00 am para llegar a clases.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) regresó a clases este lunes. Un total de 336 mil estudiantes de bachillerato y licenciatura están de vuelta en las aulas, en todo el estado.

Autoridades de la UdeG pusieron en marcha el transporte escolar “Leona y León en Ruta” para dar servicio a los alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Esta modalidad es gratuita y se compone de dos rutas: una que sale desde la rectoría del campus del CUCBA hacia la parada del camión en la carretera Guadalajara-Tepic y viceversa. Por el momento son tres unidades.

La otra ruta saldrá desde la rectoría del CUCBA con destino hacia la parada de autobuses en Hacienda Las Palomas, conocida como “Grandala”, informó la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez.

Por su parte, la Secretaría de Transporte (Setran) reforzó la frecuencia del sistema de transporte que va al CUCBA, con cinco autobuses más. El titular de la dependencia, Diego Monraz, realizó un recorrido al CUCBA, junto con la rectora general Karla Planter y la rectora del CUCBA, Graciela Gudiño Cabrera. En el trayecto estuvo también la coordinadora de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo y el director del Siteur, Amilcar López Zepeda.

Estos camiones tienen una frecuencia promedio de paso de 15 minutos y complementan el servicio de la ruta que parte desde el parque Revolución o parque Rojo, en el centro de Guadalajara.

A su vez, el director del Siteur, Amilcar López Zepeda, informó que se van a incorporar otras 12 unidades para dar servicio en el tramo del parque Revolución a avenida Aviación y se prevé modificar derroteros en las rutas de la zona del CUCBA para conectarlas con el servicio de Mi Macro Periférico.