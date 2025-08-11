Coordinador parlamentario de Morena está de acuerdo en analizar que se construya segundo piso en López Mateos Sur

Avenida López Mateos

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa Figueroa, advirtió que, ante el conflicto de movilidad existente en la avenida López Mateos Sur, debe revisarse la opción de un segundo piso en ese corredor, como lo planteó el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

Es un hecho que esa vía está rebasada y se tiene que actuar para reducir las afectaciones de decenas de miles de familias que invierten de tres a cuatro horas, en promedio, para ir a diario a la escuela o a trabajar, expresó el legislador, quien aclaró que un doble piso por si solo no resolverá el problema.

“La vía está rebasada en nuestra opinión y fue la postura del Colegio de Ingenieros Civiles y ellos dicen que se valoren alternativas para mejorar la movilidad y darle mayor fluidez a quienes transitan por esta vía y una de las propuestas que refieren ellos es la construcción de un segundo piso, pero refieren también que se abra un estudio para buscar soluciones integrales. Nosotros lo que pensamos es que no se descarte ninguna de ellas”, subrayó.

De la Rosa Figueroa manifestó que la solución para el caos vial debe incluir siempre un proyecto de transporte masivo para quienes viven en San Agustín, Santa Anita y Tlajomulco.

“Estamos convencidos que solo un segundo piso no resolvería esa problemática. Aquí hay considerar que es un área que requiere mucha mejora en el transporte colectivo, en cuanto a mejores rutas y mayores frecuencias, quizá esta modalidad desincentive el uso de automóviles particulares”, precisó De la Rosa.

El líder legislativo señaló que es urgente buscar otras vías alternas para obligar al transporte de carga a no entrar a la ciudad.