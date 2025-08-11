Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz y en situación de vulnerabilidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Zapopan lanzó una campaña especial para la entrega de 100 sillas de ruedas estándar.

DIF Zapopan entregará 100 sillas de ruedas a personas en situación de vulnerabilidad (Cortesía)

La convocatoria, vigente del 4 al 31 de agosto, está dirigida a habitantes de Zapopan de cualquier edad que presenten una condición médica que les impida desplazarse y cuenten con un dictamen médico emitido por un especialista del sector público o privado.

Guillermo Loza, director de Servicios del DIF Zapopan, explicó que esta acción forma parte de la campaña permanente de apoyo con insumos ortopédicos que el organismo opera durante todo el año, mediante la cual también se entregan bastones, aparatos auditivos y otros implementos.

“Nuestro objetivo es contribuir a que las y los beneficiarios recuperen la movilidad. Si el médico determina que lo más adecuado es una silla de ruedas, la entregamos con gusto”, señaló Loza.

Aunque esta campaña se limita a la entrega de sillas de ruedas estándar, el programa permanente del DIF continúa recibiendo solicitudes para modelos especiales o de uso rudo, adaptados a necesidades específicas como parálisis u otras discapacidades.

Requisitos para solicitar la silla de ruedas:

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Identificación oficial (o acta de nacimiento para menores de edad)

Dictamen médico que justifique la necesidad de la silla de ruedas

Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial en el edificio central del DIF Zapopan (Laureles) o en cualquier Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del municipio. También está disponible un formulario digital en https://bit.ly/100sillasDIF, publicado en las redes oficiales del organismo.

Como parte del proceso, personal de Trabajo Social realizará una visita domiciliaria para efectuar la valoración socioeconómica. Las sillas se entregarán en un evento oficial en las instalaciones del DIF Zapopan.