Con el objetivo de mejorar la movilidad de la comunidad universitaria, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) implementaron a partir de este lunes 11 de agosto una serie de mejoras en el transporte público que conecta con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Gobierno de Jalisco y UdeG refuerzan transporte público para estudiantes del CUCBA (Cortesía)

La medida, que coincide con el inicio del nuevo ciclo escolar, incluye el aumento de unidades del SITREN en el tramo de 9 kilómetros que va desde la Central de Autobuses de Zapopan (Carretera a Nogales casi esquina con Av. Aviación) hasta el ingreso del CUCBA. El número de autobuses pasó de 2 a 5, garantizando frecuencias de paso menores a 15 minutos y beneficiando a un promedio de 500 estudiantes por hora en horas pico.

Además, la Línea 1 de SITREN incrementó su flota de 5 a 12 unidades, lo que permitirá una frecuencia promedio de 8 minutos en el recorrido que va por Avenida Vallarta, desde el Parque Revolución hasta Avenida Aviación.

Por su parte, la Secretaría de Transporte (SETRAN) reforzó la supervisión de rutas para asegurar que la C72 mantenga frecuencias de 8 minutos, y que las C84 y C85 lo hagan cada 4 minutos.

Este lunes, autoridades universitarias y estatales realizaron un recorrido de supervisión desde la Central de Autobuses de Zapopan hasta el CUCBA. Participaron Karla Planter Pérez, Rectora General de la UdeG; Graciela Gudiño Cabrera, Rectora del CUCBA; Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco; Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; y Amilcar López Zepeda, Director de SITEUR.

Estas acciones forman parte del convenio firmado en abril entre la SETRAN y la UdeG, cuyo propósito es identificar y desarrollar soluciones para mejorar el transporte público, inicialmente para la comunidad del CUCBA, y posteriormente en otros centros universitarios del estado.