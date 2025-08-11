Lanza Tonalá convocatoria para Premio Nacional de la Cerámica 2025

El Gobierno de Tonalá, a través del Instituto Tonalteca de las Artesanías (ITONAR), lanza la convocatoria a artesanos de todo el país para participar en la vigésima edición del Premio Nacional de la Cerámica. El certamen otorgará un total de 850 mil pesos en premios y un solo participante obtendrá el Galardón Nacional Tonallan 2025 junto con un premio económico de 150 mil pesos.

El director del ITONAR, Saúl Curiel Cibrián, explica que el concurso tiene la finalidad de rescatar las 14 técnicas artesanales vinculadas al uso de materias primas, elementos iconográficos y representaciones de la flora y fauna locales y nacionales. Agrega que las piezas ganadoras permanecerán exhibidas durante ocho días en el Museo Nacional de la Cerámica de Tonalá.

Las categorías en competencia son: Artesano Joven, Barro Bruñido, Barro Petatillo, Cerámica en Miniatura, Barro Canelo, Cerámica Contemporánea, Barro Bandera, Escultura en Cerámica, Barro Vidriado sin Plomo, Barro Natural y Terminado en Frío, Barro Betus, Vidrio Soplado, Papel Maché y Vidrio Estirado.

En total se otorgarán 43 premios: 25 mil pesos al primer lugar, 15 mil al segundo y 10 mil al tercero en cada categoría.

La recepción de obras para artesanos locales se realiza del 11 al 14 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en la Sala Calendario Medrano del Palacio Municipal de Tonalá. El jurado calificará originalidad, innovación, diseño, sensibilidad, elaboración, composición, ejecución y aprovechamiento de materiales.

La evaluación de las piezas se llevará a cabo el 19 de agosto y la ceremonia de premiación será el 29 de agosto a las 17:00 horas en el patio Miguel Hidalgo de la Presidencia Municipal.