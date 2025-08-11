Preparaban instalación de invernadero para cultivo de mariguana en rancho asegurado en Teocaltiche

Policías estatales aseguraron rancho en Teocaltiche

Con un enfrentamiento a balazos de por medio, elementos de la Policía Regional de Jalisco descubrieron un rancho en el municipio de Teocaltiche, en el que se presume existen evidencias de que era utilizado para el cultivo de mariguana; inclusive, se habla de indicios que hacen suponer que se estaba instalando un invernadero para plantar y cosechar dicha yerba enervante.

Además, tras el tiroteo, del cual no se reportan víctimas ni detenidos, fueron asegurados dos fusiles de asalto abastecidos con 30 balas.

El sitio asegurado se encuentra en una brecha de la Delegación Jesús Aguirre, a la que se accede a través de la Carretera Teocaltiche - Belén del Río; por ahí los agentes de la Policía Regional, que dependen de la Secretaría de Seguridad Jalisco, iban en recorrido de vigilancia cuando al pasar por las afueras de un rancho, fueron atacados por dos hombres armados, quienes tras la agresión se parapetaron en la finca.

Los agentes estatales tuvieron rápida reacción y repelieron a los sujetos agresores, quienes al verse superados en cantidad, escaparon por la parte trasera y se perdieron en la llanura.

En la búsqueda, los policías hallaron tiradas entre la maleza dos armas de fuego AR-15, calibre .223, una con un cargador con 13 cartuchos, y la otra con 17 tiros.

Además, los elementos estatales detectaron que desde afuera de la finca se observaba lo que aparentaba ser un chaleco táctico y algunos

Armas aseguradas en Teocaltiche

cargadores.

Al sitio acudieron efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes apoyaron en las labores de búsqueda de los agresores y el resguardo de la zona.

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal de la República en el Estado de Jalisco, ordenó el aseguramiento del rancho mientras un juez concede una orden de cateo, el cual podría realizarse este lunes.

Aunque aún no se ha ingresado al sitio, se sabe que desde el exterior se pueden ver indicios de que se realizaban procesos de producción de mariguana, como cultivo, secado y empacado.

Aparte trascendió que junto al inmueble se habrían localizado implementos de un invernadero en proceso de instalación.