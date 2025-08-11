Tlaquepaque retira objetos para “apartar lugares” en la vía pública

Con el objetivo de recuperar espacios públicos y garantizar el libre tránsito vehicular, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque implementa un operativo en la zona centro para retirar objetos utilizados ilegalmente para apartar lugares de estacionamiento.

El subdirector de Vialidad municipal, Rafael Cristóbal Orozco Miramontes, informa que la acción está a cargo de personal de su área con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Inspección y Vigilancia. El operativo responde a quejas ciudadanas por la apropiación indebida de espacios en la vía pública, principalmente en calles cercanas al mercado municipal, zonas comerciales y áreas de alto flujo peatonal.

En una primera visita, el personal identifica al responsable y lo invita a no reincidir; en caso contrario, puede ser sancionado por Inspección y Vigilancia. Si no se ubica al infractor, únicamente se retira el objeto.

El operativo se realiza diariamente con un equipo de diez personas y contempla el retiro de botes, cajas, conos, sillas y otros artículos que obstruyen la vía pública.

La estrategia forma parte de un plan permanente para mejorar la movilidad urbana y fomentar el respeto a los espacios comunes. El municipio recuerda que apartar lugares está prohibido por el reglamento de movilidad.

Para reportes, se pone a disposición el teléfono 3335-627014, extensión 2211, de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.