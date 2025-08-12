Anuncian segunda convocatoria para la entrega de 50 mil tarjetas de pasajes gratuitos del programa Yo Jalisco

El registro digital se abre desde el 12 de agosto al 5 de septiembre. La titular del SSAS, Priscilla Franco, precisó que en este 2025 se asignaron $159 millones para el programa.

Desde este martes 12 de agosto y hasta el 5 de septiembre, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) abre la segunda convocatoria para que estudiantes, adultos mayores, mujeres sostén del hogar y personas con discapacidad, obtengan su tarjeta de pasajes gratis del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte.

La secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco Barba, informó que está vez se darán 50 mil tarjetas, que se sumarán a las 50 mil entregadas a la primera convocatoria, para llegar a 100 mil beneficiarios en este 2025.

El registro tendrá que hacerse en línea en el sitio web del programa https://programapasaje.jalisco.gob.mx

Además del Área Metropolitana de Guadalajara, las tarjetas se entregarán también en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Tepatitlán.

“Para poder ingresar y tener más información del programa deben ingresar a Yo Jalisco Transporte. Nuestra convocatoria estará abierta desde hoy 12 de agosto hasta el 5 de septiembre. Hay cosas nuevas. Necesitamos que las personas se registren en línea, porque queremos garantizar que no tengan largas esperas, que no haya filas y que no tengan larga espera, porque lo que queremos es atenderlos como se merecen”, explicó.

El apoyo de pasajes gratuitos también incluye a familiares directos de personas desaparecidas y a todos se les entregarán las tarjetas con cuatro pasajes diarios.

Es importante que los beneficiarios no paguen a nadie para hacer su registro. Hay reportes de que hay papelerías o negocios con renta de computadoras, donde se cobra 100 pesos por el registro, lo cual está prohibido, advirtió Javier Romo Mejorada, director del programa Yo Jalisco.

“Sí nos han llegado estos reportes ‘oye esto es cierto, están cobrando’. Tenemos que generar procedimientos contra esas personas porque están queriendo hacer uso y beneficio de un programa que al final es bueno, es loable, es necesario para las personas. Si ustedes nos pueden ayudar a identificar a las personas o lugares donde hacen este tipo de cobro sería muy bueno para poder proceder con las denuncias”, indicó.

En esta segunda convocatoria, los 16 mil solicitantes que concluyeron su trámite en la primera convocatoria y que no alcanzaron a recibir la tarjeta de pasajes gratuitos, serán beneficiados en esta ocasión.

El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte tiene asignado un gasto anual de 159 millones de pesos y la idea es que para 2026 el presupuesto tenga un incremento para llegar a más estudiantes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

Para atender dudas, los interesados pueden llamar al teléfono 3030 12 25.

Al hacer el registro, las personas serán calendarizadas por grupos, para evitar filas, algo de lo que hubo quejas en la primera convocatoria:

Citas:

Las mujeres sostén del hogar tendrán citas del martes 12 al 15 de agosto.

Adultos mayores, del lunes 18 al jueves 21 de agosto.

Personas con discapacidad y sus cuidadores, del 25 al 27 de agosto.

Estudiantes del 28 de agosto al viernes 19 de septiembre.

Son 36 módulos para acudir a las citas. Los más concurridos son los ubicados en parque San Jacinto (Guadalajara) y en el DIF Zapopan.