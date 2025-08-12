Cabildo Juvenil Incluyente de Tlaquepaque presenta más de 100 propuestas

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la sesión del Cabildo Juvenil Incluyente, donde jóvenes regidores presentaron más de cien propuestas enfocadas en temas de seguridad, cultura y artesanía, recibidas a través del Instituto Municipal de la Juventud.

“Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Juventud… este espacio es para que sus voces se escuchen con fuerza y para que sus ideas se conviertan en propuestas que contribuyan a la gran transformación que ya iniciamos en nuestro municipio”, señaló Pérez Segura, quien reconoció el compromiso de los participantes.

La alcaldesa subrayó que un tercio de la población de Tlaquepaque —27.3 por ciento, es decir, casi 188 mil habitantes— tiene entre 15 y 29 años, por lo que consideró indispensable su participación en la política y en la toma de decisiones.

Entre las iniciativas expuestas, la regidora Liz Fernanda Izaguirre Valladolid propuso “Tlaquepaque Crea”, un plan para rescatar y proyectar la identidad cultural mediante un Centro de Relevo Artesanal, una marca colectiva certificada, una tienda galería, una plataforma digital y la organización de ferias y ruedas de negocio para vincular a artesanos con compradores y empresas.

La regidora Mariana Pineda presentó “Raíces Vivas”, programa que busca generar espacios permanentes para el arte y la expresión juvenil, con actividades de diálogo intergeneracional y talleres comunitarios.

Por su parte, Jonathan Osvaldo Trujano Villalobos planteó “Senderos Seguros”, que contempla vigilancia reforzada, alumbrado público, botones de emergencia y mapeo de zonas de riesgo alrededor de centros educativos.

Pérez Segura aseguró que el ayuntamiento abrirá sus puertas para dar seguimiento a las ideas presentadas y “hacer propias algunas de sus propuestas para hacerlas una realidad”.