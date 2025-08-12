Construirán nueva preparatoria técnica en El Salto

El municipio de El Salto contará con una nueva preparatoria técnica en la colonia La Higuera de San José El Verde, como parte de un proyecto educativo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum en once estados del país.

La alcaldesa Nena Farías informó que la obra será posible gracias al respaldo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) federal y su delegación en Jalisco.

“Hoy en El Salto celebramos una noticia que llenará de esperanza a cientos de familias, inicia la construcción de una nueva preparatoria técnica… un espacio donde nuestros jóvenes podrán prepararse para un futuro lleno de posibilidades”, expresó.

La delegada de la SICT en Jalisco, María Padilla Romo, destacó que este programa es prioritario para el gobierno federal y que la ubicación del nuevo plantel beneficiará a estudiantes de distintas zonas del municipio.

Farías aseguró que su administración dará todas las facilidades para iniciar cuanto antes la construcción. El ayuntamiento trabaja en la integración de expedientes y en el cumplimiento de los trámites requeridos por las instancias federales, mediante una mesa permanente de trabajo para agilizar el proceso.

Próximamente, las autoridades municipales darán a conocer más detalles sobre el diseño y características del bachillerato tecnológico.