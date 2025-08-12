Guadalajara será sede de la Copa Mundial de Clavados 2026

Clavadistas Lia Cueva / Centro Acuático Metropolitano (Fernando Carranza García)

Guadalajara vuelve a colocarse en el mapa internacional del deporte acuático al ser confirmada como sede de la Copa Mundial de Clavados 2026, uno de los tres eventos que conforman el circuito anual previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Del 5 al 8 de marzo de 2026, el Centro Acuático Metropolitano (CODE), ubicado en Zapopan, recibirá a la élite mundial del clavado en competencias que forman parte de la gira organizada por World Aquatics, evento que es una plataforma para que los atletas busquen su clasificación olímpica.

México regresa así a la escena internacional después de una década sin ser anfitrión de eventos de esta magnitud, teniendo en cuienta la gran tradición en clavados de nuestro país, siendo el hogar de medallistas olímpicos como Gabriela Agúndez, Paola Espinosa, Iván García y Germán Sánchez.

“Con su historia, escala y cultura deportiva, México juega un papel clave en el desarrollo de los deportes acuáticos en las Américas”, expresó Al Musallam, presidente de World Aquatics.

Osmar Olvera Ibarra Cuando lo sabes, lo sabes (Sarah Stier/Getty Images)

Osmar Olvera Ibarra —al frente de un equipo mexicano de clavados— destacó la importancia de traer la Copa Mundial a Guadalajara: “Traer la Copa Mundial de Clavados a Guadalajara es la manera ideal de mantener este impulso y seguir construyendo la orgullosa historia de clavados de nuestro país. Ser sede de la Copa Mundial es un reflejo de todo el esfuerzo detrás de nuestro éxito. Invito al mundo a competir en mi tierra”.

La Copa Mundial tendrá tres paradas en 2026: Montreal (Canadá), Guadalajara (México) y Beijing (China), donde se celebrará la gran Super Final. La edición de 2027 seguirá el mismo formato, con México confirmado nuevamente como sede, aunque la ciudad será anunciada próximamente.

Con este nombramiento, Guadalajara contribuye al impulso del deporte en la región, al tiempo que prepara el terreno para la competencia olímpica de 2028.