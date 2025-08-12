Martes con lluvias intensas y oleaje elevado en Jalisco

Imagen de satélite 12-08 Jalisco

Este martes 12 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que Jalisco enfrentará lluvias puntuales intensas, oleaje elevado y rachas de viento, derivadas de la interacción entre el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Las precipitaciones, que podrían acumular de 75 a 150 mm, se concentrarán principalmente en la zona costera y el occidente del estado, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En Guadalajara, la mañana iniciará fresca, con 17 °C alrededor de las 8:00 horas y cielo parcialmente nublado. Durante el transcurso del día, la temperatura subirá gradualmente hasta alcanzar una máxima de 29 °C hacia las 15:00 horas, bajo un ambiente mayormente soleado. Después de las 17:00 horas, aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos, lo que traerá un descenso en la temperatura a 18 °C por la noche.

En la costa de Jalisco, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones a pescadores, embarcaciones y población en zonas de playa.

Protección Civil advierte que las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad en carreteras, provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables, por lo que recomienda evitar cruzar ríos o arroyos y mantenerse informado a través de canales oficiales.