Regresa el Medio Maratón Tlajomulco a su ruta panorámica para su décimo aniversario

El próximo 5 de octubre se realizará la edición número diez del Medio Maratón Tlajomulco, hidratado por Electrolit, considerado uno de los eventos deportivos más importantes de la región por su atractivo paisaje y su certificación como el medio maratón más sustentable de México.

En esta ocasión, la carrera retomará su recorrido tradicional. La salida será a las 06:20 horas desde el malecón de Cuexcomatitlán, con un amanecer como telón de fondo. El trayecto incluirá San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista y el camino a El Melón, bordeando la laguna de Cajititlán, hasta llegar a la meta en el malecón de Cajititlán.

Se prevé la participación de 3 mil 500 atletas de distintos estados y países, entre ellos el jalisciense José Luis Santana, medallista internacional. “Felicidades a todos los involucrados por ponerle todo el corazón, como siempre lo hace el Comude… este es el décimo aniversario de este Medio Maratón, un orgullo de nuestro municipio que conecta con una de nuestras zonas más importantes: la Ribera de Cajititlán”, dijo el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

Medallas Medio Maratón Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

La bolsa de premios incluye 30 mil pesos para el primer lugar general, 20 mil para el segundo y 7 mil 500 para el mejor tlajomulquense y el mejor jalisciense. Habrá siete categorías, más distinciones especiales.

Las inscripciones están abiertas en la plataforma marcate.com y redes sociales del Comude Tlajomulco, con un costo de 375 pesos hasta el 31 de agosto y 450 pesos del 1 de septiembre al 4 de octubre.

El director del Comude, Salvador de Jesús Alejandre Mendoza, recordó que la ruta había sido suspendida “por el aumento del nivel del agua, pero ahora saldremos de Cuexcomatitlán para llegar a Cajititlán, rodeando la laguna por San Juan Evangelista, San Lucas, San Miguel Cuyutlán y el camino de El Melón”.

Playera Medio Maratón Tlajo (CHAFF/Cortesía)

El evento contará con trofeos de basalto diseñados por el artista Lupe Gómez y medallas hechas con PET reciclado. Además, el Gobierno Municipal realiza obras de rehabilitación en tramos de terracería y acondiciona áreas de interpretación a lo largo del recorrido.

Inaugurado en 2014, el Medio Maratón Tlajomulco posee el nivel Evergreen del Council for Responsible Sport, el más alto en sustentabilidad, equiparándolo a eventos como el Maratón de Chicago.