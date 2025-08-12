Zapopan cumple a afectados por tormenta en La Martinica y Lomas de Tabachines

A casi un mes de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica, el Gobierno de Zapopan cumplió su compromiso con las familias y comercios afectados al entregar apoyos económicos y en especie para facilitar su recuperación. El evento se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Lomas de Tabachines y contó con la presencia del Presidente Municipal, Juan José Frangie, quien recordó que la atención a la emergencia comenzó desde las primeras horas tras la tormenta ocurrida el 15 de julio.

Gobierno de Zapopan (Cortesía)

Durante la ceremonia, Frangie aseguró que su palabra está por encima de cualquier contrato o ley y afirmó que hoy se cumple el compromiso con hechos concretos. A través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se destinó un presupuesto de 10 millones de pesos para apoyar a 144 viviendas y 31 negocios afectados por las inundaciones. Cada familia recibió un cheque de hasta 45 mil pesos y, en algunos casos, menaje para reponer los bienes dañados. Por su parte, los comercios podrán acceder a créditos de hasta 65 mil pesos para su reactivación.

Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general, destacó que la entrega de estos apoyos se realizó de manera directa y transparente, basándose en censos casa por casa y negocio por negocio. Señaló que estos recursos no son un favor, sino un derecho que las familias tienen como contribuyentes, y se entregan con rapidez para que puedan recuperar lo más pronto posible su patrimonio.

Gobierno de Zapopan (Cortesía)

Durante el acto se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Abigail Cruz, la niña que lamentablemente perdió la vida durante la tormenta.

En representación de los afectados, María Guadalupe Cabral Montañez agradeció la pronta respuesta del Gobierno Municipal. Comentó que el día de la tormenta fue muy difícil, pero que la llegada oportuna de apoyo les brindó esperanza y que recibir el cheque les ayuda a enfrentar la reconstrucción. “Saber que no estamos solos nos da mucha tranquilidad”, expresó.

Gobierno de Zapopan (Cortesía)

El Gobierno de Zapopan reiteró que esta entrega de apoyos es solo el primer paso dentro de un plan integral que busca fortalecer la infraestructura pluvial de la zona, con el fin de proteger a las familias y reducir el riesgo en futuras temporadas de lluvias.