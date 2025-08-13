El IEPC despidió a asistente de Educación Cívica, ella gana su reinstalación y la vuelven a cesar

Bertha Reyes pide al IEPC respetar la ley y acatar los principios de legalidad y certeza a que están obligados. Bertha Reyes logró su plaza de las en un concurso convocado por el INE.

Bertha Reyes Reyes ha trabajado como eventual desde 2009 en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el área de Educación Cívica. Ganó en 2022 su plaza de base en un concurso del Servicio Profesional Electoral. En 2023 asume su puesto, sin embargo, en enero de 2025 la cambian de área sin respetar el procedimiento para ello.

Ella se inconformó ante el Tribunal Electoral local para mantenerse en Educación Cívica y gana el litigio, por lo que el Tribunal le pide al IEPC que la regresa a su empleo.

Ese recurso legal que interpuso molestó al IEPC, que, en lugar de reinstalarla en su área, la despidió el 6 de agosto.

“Interpongo la demanda ante el Tribunal Electoral, el fallo me lo dan el 17 de julio a mi favor. A mi me notifican la sentencia el 18 de julio y condenan al IEPC a la reinstalación a mi puesto al que pertenezco. El IEPC no nada más no me reinstaló, sino que el 6 de agosto me mandan hablar de la Secretaría Ejecutiva y me dicen que ellos se apegan al artículo 680 del Código Electoral, en donde dice que se pueden negar a la reinstalación, y así me lo notifican y me despiden de manera inmediata”, relató.

Bertha Reyes recurrió de nuevo al Tribunal Electoral para que el IEPC respete su plaza de base y le regrese su empleo. Pide que el organismo electoral cumpla con los principios de legalidad y certeza que pregona, pues no le pueden cesar sin causa justificada.

“Yo solo pedía y pido regresar a trabajar a mi puesto. Es una plaza por la cual concursé y gané. Es lo único que pedía, yo lo que quería era no verme afectada en mis evaluaciones y tuve represalias por recurrir a la libertad de expresión y a lo que el Instituto promueve, que hay mecanismos para alzar la voz, para defendernos y una de ellas fue la demanda. Al contrario de respetar eso, recibo represalias por la decisión que tomé”, manifestó.

Bertha Reyes advirtió que acudirá a todas las instancias legales para que se haga respetar la ley y regrese a su trabajo en Educación Cívica, donde su labor es acudir a escuelas primarias, secundarias y preparatorias a realizar simulacros de votaciones y poner en práctica los principios democráticos que establece la ley.