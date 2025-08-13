Inicia Tlajomulco construcción de nuevo Centro Administrativo en corredor Chapala

El Gobierno de Tlajomulco comenzó la construcción de un nuevo Centro Administrativo en el corredor Chapala, con una inversión de 64.9 millones de pesos. La obra pretende acercar trámites y servicios municipales a una de las zonas de mayor crecimiento económico del municipio.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, afirmó que la intención es que la atención sea “más rápida, más cercana y más eficiente”. Argumentó que la ubicación de la cabecera municipal complica la prestación de servicios en un territorio extenso:

“Somos el segundo municipio metropolitano con mayor extensión territorial después de Zapopan. Es difícil generar la cercanía que se busca cuando se trabaja únicamente desde el centro de la cabecera. Por esto, nuestra visión de cercanía no solo tenía que ver con el discurso, sino también con un modelo administrativo que permitiera descentralizar nuestras acciones”.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, adelantó que el complejo tendrá instalaciones “dignas, funcionales y sustentables”, así como iluminación LED y un diseño para ahorrar energía. También mencionó que gestionarán ante el Gobierno Federal la construcción de un puente peatonal para cruzar la carretera a Chapala.

El Centro Administrativo contará con estacionamiento, áreas verdes, cubículos de atención, una plazoleta pública e infraestructura de última generación. Además, incluirá una unidad médica como parte del programa “Salud Cerca de Ti”.

Construcción Centro Administrativo Tlajomulco en carretera a Chapala (Cortesía)

Según René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio y Obras Públicas, esta atención complementará los trámites y servicios, e incluirá espacio para una ambulancia.

La obra está programada para concluir a finales de enero, con equipamiento paralelo para no retrasar su apertura.