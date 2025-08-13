Presidenta de la Comisión de Movilidad avala consulta sobre viaducto elevado en López Mateos

El corredor López Mateos Sur es el de mayor congestionamiento de la ciudad. Quienes viven y trabajan en la zona tardan de tres a cuatro horas en sus traslados diarios.

La diputada de MC, Alejandra Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso, avaló la convocatoria a mesas de diálogo a las que invitó el gobernador Pablo Lemus, para que vecinos, transportistas, colectivos y urbanistas, hablen de la conveniencia o del rechazo al proyecto de instalar un viaducto elevado en la avenida López Mateos Sur.

El tema ha generado polémica, con voces a favor y en contra, pero se requiere que los involucrados en el tema hablen con seriedad de la iniciativa que lanzó el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

“Yo creo que es muy importante mencionar que es un tema muy positivo que el gobernador haya abierto una mesa de trabajo para escuchar a expertos y a los ciudadanos qué es lo que quieren. Yo creo que hay dejar correr esta mesa de diálogo para ver que se puede recabar de ahí y que el Ejecutivo pueda decidir qué es lo que se va a hacer al respecto y desde la Comisión vamos a apoyar en todos los trabajos que se tengan que hacer y que tengan que ver con el Legislativo para este tema”, subrayó.

Alejandra Giadans dijo que en lo personal no quiere definir una postura favorable o contraria al viaducto elevado en López Mateos y prefiere que se consulte a quienes viven en la zona y quienes transitan por el corredor más congestionado de la ciudad.

Por el momento, el Congreso local no tiene previsto realizar foro sobre el tema.

“Aún no lo hemos planteado, pero claro que podemos organizar una mesa con expertos y que puedan venir personas del Ejecutivo a platicarnos sobre cuáles son los planes o cuál fue el resultado de esas mesas de diálogo que se van a abrir. Yo estoy en una postura de escuchar primero a las y los ciudadanos que pasan por ahí diariamente y escuchando cuáles son sus necesidades y después podría emitir una opinión al respecto, pero yo creo que sí es importante que si algo se va a hacer se haga con base en la sustentabilidad, se haga en apoyo al transporte público”, precisó.

La bancada de Morena, por medio de su coordinador, Miguel de la Rosa, afirmó que él está a favor de que se estudien todas las opciones de solución para López Mateos Sur, entre ellas el viaducto elevado.