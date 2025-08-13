Van al alza denuncias por maltrato animal en Jalisco

La Fiscalía Estatal realizará una campaña preventiva para evitar el maltrato animal. La diputada Alejandra Giadans convocó a especialistas y a la Fiscalía para coordinar esfuerzos y atender casos de abandono o maltrato de mascotas.

Va en aumento el número de denuncias por casos de crueldad animal en Jalisco. De un año a la fecha hubo un incremento de alrededor de 50%.

En este año se han recibido 70 denuncias en la Fiscalía Estatal hasta el primer semestre, mientras que en 2024 se presentó una cifra similar, pero en todo el año.

Luis Alberto Aranda Avilés, director de la Unidad de Delitos Varios de la Fiscalía Estatal, explicó que el área a su cargo toma muy en serio las denuncias por maltrato de animales y las investiga, además de que toman los casos que se exponen en las redes sociales.

“Los tipos de denuncias que estamos recibiendo puede ser por comparecencia, puede ser por escrito, puede ser por medio de una denuncia anónima. Estamos recibiendo los temas de redes sociales, se captan por redes, si vemos una situación ilícita se abre carpeta y se acude de manera inmediata al lugar. Ese es el plus y es la indicación que tenemos por parte del fiscal, darles prontitud a todos los temas, hacer un cambio y darle la seriedad a este tema”, subrayó.

El representante de la Fiscalía garantizó a los ciudadanos que sean testigos de cualquier caso de maltrato o crueldad animal, que les reservará su identidad para evitar cualquier represalia, ya que muchas veces se trata de vecinos que denuncian a otros vecinos.

“Él señalado no va a tener conocimiento de quien realizó esa denuncia. Nosotros lo que hacemos es darle la atención a la situación que vive el animal, darle rapidez y se analiza el caso. Quiero aprovechar para que no se denuncien cosas que no son maltrato o crueldad, ¿por qué? porque la idea es darles rapidez a los casos, pero cuando se denuncian cosas que no son maltrato, o son denuncias falsas, me quitan tiempo que yo pudiera brindar a nos animalitos que sí están viviendo una situación complicada”, dijo.

Cuando un vecino tiene un perro que ladra mucho, eso no es maltrato animal. Se trata de una diferencia vecinal que debe ser atendida por el Ayuntamiento correspondiente.

IGNACIO PÉREZ VEGA

