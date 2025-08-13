Zapopan inaugura primer Enjambre Intercultural en Floresta del Colli

El Gobierno de Zapopan inauguró el primer Enjambre Intercultural en la colonia Floresta del Colli, un espacio destinado a la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo cultural de la comunidad. El proyecto requirió una inversión de 3 millones de pesos de recursos propios y consistió en la construcción de un moderno inmueble de dos niveles, equipado con áreas para talleres, sanitarios, bodegas y un foro para presentaciones culturales.

Inauguración Enjambre La Floresta. (PeterPhotoInfinito/Cortesía)

Durante el evento, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que el valor del Enjambre no radica en su tamaño, sino en el impacto que tendrá en las colonias cercanas y en la preservación de tradiciones y costumbres. “Aquí se impartirán clases de baile, sobre todo para niñas y niños, y será un punto de encuentro para la comunidad”, señaló.

Claudia Elvira Valenzuela Rivera, directora de Desarrollo Comunitario, destacó que estos espacios fomentan el esparcimiento, la inclusión y la convivencia familiar, además de dignificar los distintos rincones de Zapopan. “Aquí podrán participar los niños, las niñas y las comunidades de pueblos originarios de la zona, realizando actividades artísticas, culturales y deportivas”, dijo.

Inauguración Enjambre La Floresta. (Cortesía)

La coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, señaló que este Enjambre es un espacio temático que honra la interculturalidad de la ciudad, donde conviven más de 11 culturas de pueblos originarios, siendo Zapopan la segunda ciudad de Jalisco con mayor presencia de estas comunidades.

Los Enjambres son centros comunitarios que, en la administración pasada, sumaban cuatro y recibían a más de 20 mil personas. La meta de la actual gestión es alcanzar 12 espacios de este tipo para fortalecer la integración social y el acceso a la cultura y la capacitación.

Inauguración Enjambre La Floresta. (PeterPhotoInfinito/Cortesía)

La apertura de este nuevo Enjambre se suma a otras obras importantes en la zona, como el Segundo Centro de Autismo, la Colmena Miramar, el Centro Cultural y la Plaza Pública Paraísos del Colli, así como la renovación de avenidas como Las Torres y Mariano Otero, con una inversión total de 600 millones de pesos. Entre los proyectos en curso destacan el Gran Parque Zapopan Sur, el Parque Arqueológico del Ixtépete y el Hospitalito Sur, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de mejorar la infraestructura y los servicios para la población.