Detienen a hombre que posteó el abuso sexual de niño de 6 años en la Dark Web

El Fiscal de Jalisco, Salvador Gónzalez de los Santos, informó sobre la detención de un hombre a quien se señala por haber posteado en la “Dark Web” un video donde se advierte el abuso de un menor de 6 años.

Se trata de Alfredo Salvador “N”, de 38 años, quien fue aprehendido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga luego de haber iniciado investigaciones en su contra apenas el pasado viernes.

“Obtuvimos información, y este fue un trabajo que se hizo con el FBI, respecto de un video subido a la ‘dark web’. En este video se advierte una videollamada entre dos sujetos, uno de ellos masturbándose y el otro teniendo relaciones explícitas con un menor de seis años de edad. La verdad las imágenes son bastante impresionantes”, señaló el Fiscal.

Además, añadió que de la investigación y las denuncias por parte del FBI, se logró identificar y ubicar al menor, el cual ya ha sido resguardado por las autoridades estatales y llevado a un albergue, en donde se le está brindando atención médica y psicológica.

“Esperamos a que, en un momento dado, el menor pueda explicarnos desde cuándo y qué es lo que le hacía este sujeto”, comentó González de los Santos.

El señalado como abusador fue identificado como tío del menor, hermano de su mamá, misma que fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público del Estado, puesto contaba con una denuncia por maltrato infantil.

El Fiscal añadió que más tarde se brindarán detalles sobre el caso, pero afirmó que esta mañana se llevan a cabo los cateos pertinentes en la finca donde fue detenido, para tratar de recuperar toda la información que permita determinar las responsabilidades del sujeto y la mamá del niño, incluyendo, por supuesto, la búsqueda de más videos.

¿Qué es la dark web?

Es una parte oculta de internet a la que no se accede con navegadores comunes. Requiere herramientas especiales para ocultar la identidad y ubicación de los usuarios. Aunque puede usarse para proteger la privacidad, también alberga actividades ilegales como venta de drogas, armas y material de abuso infantil.