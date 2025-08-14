Detienen a acusada de prender fuego en tienda porque no había sistema para un depósito

Enardecida porque no pudo realizar un depósito bancario en la sucursal de una cadena de tiendas de autoservicio, una mujer presuntamente prendió fuego en uno de los anaqueles del local.

La mujer fue arrestada por oficiales de la Policía Estatal de Caminos, quienes apoyaron a sofocar el fuego de la tienda, situada en el municipio de Zapotlán El Grande.

La Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) informó que mientras realizaban un patrullaje a la altura del kilómetro tres de la Carretera Ciudad Guzmán-Autlán de Navarro, frente al Instituto Tecnológico Nacional de México, un hombre joven les hizo señas a elementos de la Policía Estatal de Camino y pidió auxilio, pues les dijo que en la tienda de conveniencia donde trabajaba, una mujer había rociado gasolina en uno de los anaqueles y le había prendido fuego.

Los estatales acudieron al lugar para ayudar a sofocar el incendio y apoco después localizaron a la supuesta causante, quien fue detenida.

“El dependiente relató que, horas antes, la ahora detenida habría ingresado al comercio y solicitado un depósito bancario en efectivo. Sin embargo, el despachador le informó que, en ese momento no tenían sistema, por lo que no podía realizar la transacción solicitada”, señaló la SSJ.

La corporación agregó que la mujer se habría tornado agresiva y amagó que volvería después a quemar toda la tienda y se retiró.

Más tarde, la frustrada clienta “retornó con una botella de plástico transparente, cuyo contenido parecía ser gasolina, la cual presuntamente distribuyó por los pasillos para luego prender fuego al aventar un cigarro”, aseguro la SSJ.

La presunta incendiaria, identificada como Noemy “N”, de 27 años de edad, fue llevada a comparecer ante el Ministerio Público, autoridad que habrá de resolver su situación legal.