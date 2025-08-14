La clave de la Reforma Judicial en Jalisco será integrar Comités de Selección profesionales

Olga Sánchez Cordero dialogó con legisladores de Morena, PT, Hagamos y Futuro. La presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, la hizo de guía y se tomaron la foto en el salón de sesiones.

En una visita que hizo fuera de agenda al Congreso de Jalisco, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero -quien hoy es diputada federal de Morena- se reunió con diputados locales, a quienes les recomendó que en la Reforma Judicial que harán a escala local, la clave será contar con comités de elección de los perfiles de juzgadores, que sean profesionales.

Les advirtió que no elijan a amigos o a compadres, porque si no la Reforma Judicial en Jalisco, va a fracasar. Por ello, les dijo que no importan tanto si se hace o no una tómbola para escoger a quienes serán los candidatos a jueces y magistrados.

“Si tenemos comités de evaluación confiables, responsables y con una visión de realmente fortalecer el Poder Judicial, la Reforma va a ser un éxito, si por el contrario, tenemos comités de evaluación al ‘ay se va’, al ‘compadrazgo’, al ‘amiguismo’, al ‘influyentismo’ y no realmente a perfiles que vayan realmente a ser los perfiles idoneos, (hay que) cuidar la idoneidad de esos perfiles”, expresó la jurista.

Olga Sánchez Cordero visitó el Congreso del Estado y dialogó con la presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, así como con los legisladores de Hagamos, Tonatiuh Bravo y Valeria Ávila, el representante del PT, Leonardo Almaguer y la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas.

Marta Arizmendi, diputada de Morena, dijo que ya casi están listos los acuerdos para sacar adelante la Reforma Judicial en Jalisco y están conscientes de que no puede haber tantas boletas para la elección de los juzgadores locales en 2027, porque será simultánea con la elección local a alcaldes y diputados y eso puede confundir a los votantes.

“En una visita anterior, el diputado federal Alfonso Sánchez Cuéllar, nos hizo mención de que pudiéramos hacer una Reforma un poco mas acorde a lo que necesita el estado, disminuir las candidaturas para que no haya muchas boletas electorales, porque si bien, en 2027 veremos si se realiza completo el relevo de las magistradas, magistrados, juezas y jueces, también están las diputaciones locales, presidencias municipales, diputaciones federales”, dijo.

A Olga Sánchez Cordero la acompañó el director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Guillermo Zepeda Lecuona, ya que la jurista vino a Guadalajara a dar una conferencia en el paraninfo “Enrique Díaz de León” sobre la resolución pacífica de los conflictos.