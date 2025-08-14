Lluvias vespertinas y calor durante el día este jueves en Jalisco

Lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara (Fernando Carranza García)

Las condiciones meteorológicas en Jalisco para este jueves 14 de agosto estarán caracterizadas por un ambiente caluroso durante gran parte del día y precipitaciones en la tarde-noche, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias puntuales fuertes (50 a 75 mm) en diversas regiones del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, derivadas de la interacción de un canal de baja presión sobre el occidente del país con el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

En Guadalajara, la jornada iniciará fresca, con 17°C a las 8:00 horas y cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá gradualmente hasta alcanzar una máxima de 29°C hacia las 15:00 horas, con ambiente mayormente soleado. A partir de las 17:00 horas aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos, provocando un descenso de la temperatura a 18 °C por la noche.