Piden al Tribunal Electoral que impidan la continuidad de la presidenta de Morena, Érika Pérez y de Carlos Lomelí

Los morenistas críticos señalaron que la Comisión de Honestidad y Justicia está de 'adorno'. En la imagen aparecen Luis Carlos Saracho, Ivette Martínez, Jaime Hernández y Roberto Guijarro.

Un grupo de ocho militantes de Morena, representados por Jaime Hernández Ortiz, presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para exigir que su partido convoque a la renovación del Comité Estatal y del Consejo Estatal, que presiden Érika Pérez García y Carlos Lomelí Bolaños, quienes buscan repetir en el cargo.

En rueda de prensa, los autores del juicio señalaron que el Congreso Nacional de Moreno nunca aprobó una prórroga para el Comité Estatal que preside Érika Pérez ni de las otras dirigencias. Hay impugnaciones similares a la de Jalisco, en otros diez estados. El caso local tiene el expediente 2163/2025.

Hernández Ortiz refirió que el 20 de agosto Morena tiene previsto hacer una asamblea para prorrogar el periodo de las dirigencias estatales, lo cual viola el estatuto de ese partido.

“Es importante precisar que el Congreso Nacional nunca aprobó ninguna prórroga de dichos comités estatales, de manera que el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones solo debían cumplir con el estatuto y expedir dicha convocatoria. Pero lejos de encontrar apertura, disposición y renovar como mandata el estatuto la renovación democrática de estos órganos, el partido ha mantenido ominoso silencio y mantiene una tenaz omisión buscando evadir el cumplimiento del estatuto”, precisó.

También exigen la renovación del titular del Instituto Nacional de Formación Política, ya que el caricaturista de La Jornada, Rafael Barajas “El Fisgón”, tiene siete años en el cargo.

Los morenistas piden un verdadero Código de Ética partidista, ya que ese instrumento será “letra muerta”, debido a que carece de sanciones, además de limitar libertades.

Criticaron las vacaciones de lujo de los líderes y funcionarios morenistas Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal y Mario Delgado, entre otros.

“Los recientes escándalos por la ostentación de viajes de lujo y gastos de exhibición de riqueza por diversos funcionarios, dirigentes y militantes, solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un ‘florero’, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de esos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero nada ha informado, porque no ha hecho nada”, subrayó.

Los firmantes de la impugnación son además de Hernández Ortiz, Roberto Guijarro, Lorena Ivette Martínez, Javier Orozco, Francisco Javer Aréchiga, Luis Carlos Saracho, Jorge Ismael Barrios y Miguel Ángel Cuaya.