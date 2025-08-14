Presenta Laura Imelda a Coparmex proyecto Cablebús y ejes de su gobierno

Ante integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentó los cuatro ejes rectores de su administración: Bienestar, Honestidad, Comunidad Segura y Todo Tlaquepaque Vale Total.

En el encuentro, Pérez Segura destacó los avances en el proyecto del Cablebús, un sistema de transporte por teleférico que, aseguró, sería más económico en construcción, mantenimiento y operación, además de ser amigable con el medio ambiente, rápido de instalar e incluyente.

La alcaldesa explicó que el plan contempla conectar puntos estratégicos como la Línea 4 del tren ligero, la carretera a Chapala, el Cerro del Cuatro —donde se ubica un centro universitario—, avenida Colón y posiblemente el ITESO. Indicó que ya se elaboró el estudio costo-beneficio, se obtuvo el registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de revisión de la unidad de inversión, requisito previo para ingresar a la cartera federal de infraestructura.

Pérez Segura aseguró que existe compromiso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para invertir en este tipo de transporte, por lo que el municipio trabaja de manera conjunta con el gobierno federal.

Durante la sesión con empresarios y empresarias, se abordaron temas de seguridad, empleo y salud. La alcaldesa se comprometió a canalizar las solicitudes a las áreas correspondientes del ayuntamiento.

El presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores, subrayó la relevancia de la colaboración entre el sector privado y el municipio, y anunció la instalación de mesas de trabajo conjuntas.