Gobierno de Guadalajara también investiga cobros ilegales a vecinos por uso de la vía pública en festividades de la Hermosa Provincia

Además de indagar los señalamientos de que instancias allegadas a la iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) lucraron con permisos para que comerciantes se instalaran en los alrededores de ese templo, así como que también se cobraron por permisos para que automovilistas dieran servicio de taxi, ahora el Ayuntamiento tapatío anunció que investiga también los cobros que se habrían impuesto a vecinos de calles para poder ingresar a sus propias calles.

“Tras los señalamientos hechos por vecinos de colonias aledañas a la zona de influencia donde se lleva a cabo la ceremonia de la Santa Convocación, por presuntas malas prácticas en el uso del espacio público, el Gobierno de Guadalajara informa que se reforzaron los operativos institucionales para garantizar el respeto al libre uso de la vía pública, así como el libre tránsito, dentro de las competencias jurídicas del municipio”.

“Por otro lado, se informa que las áreas jurídicas del municipio investigarán los diversos señalamientos hechos por vecinos por presuntos cobros irregulares”, agregó el Gobierno de la capital de Jalisco.

Lo anterior fue anunciado luego de que medios de comunicación dieran a conocer un incidente ocurrido entre ciudadanos a quienes personas vestidas de civil les impedían entrar en carro a la Calle Joaquín Baranda, perteneciente a la Unidad Libertad Miguel Hidalgo, a una cuadra de distancia del límite con la Colonia Hermosa Provincia.

Los vecinos de la Miguel Hidalgo aseguran que habían hecho el pago de 100 pesos vía transferencia electrónica al comité vecinal de la Hermosa Provincia.

El pasado 13 de agosto La Crónica de Hoy publicó que comerciantes informales instalados en las cercanías del templos sede de LLDM pagaron mil 500 pesos por metro cuadrado al comité vecinal señalado y que algunos otros vendedores dijeron haber realizado el pago en “edificio azul”, operado por personas allegadas a la religión y que está a una cuadra de dicha iglesia.

Aparte hubo señalamientos de que automovilistas pagaron mil 800 pesos para poder ofrecer servicio de taxi durante la festividad de LLDM.