PRI Jalisco confirma que competirá sin alianzas en 2027

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, confirmó que su partido competirá en solitario en las elecciones de 2027, sin alianzas con otras fuerzas políticas, y aseguró que están preparados para disputar las 125 alcaldías, los 20 distritos locales y los 20 federales.

“Si mañana fuera la elección, el PRI Jalisco está listo para competir solo… Los demás partidos podrán imitarnos, pero jamás igualarnos”, declaró durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Armando Meade Ocaranza.

En su mensaje, Haro combinó el anuncio con críticas a Morena y sus aliados, acusándolos de actos de corrupción y de proteger intereses privados en perjuicio del estado. Mencionó como ejemplo la autorización para construir más de 17 mil viviendas en un corredor ecológico de Zapopan, decisión que atribuyó a la magistrada Paloma Romana Magallanes, a quien apodó “la magistrada casitas”.

También reprochó a Morena pactos con Movimiento Ciudadano, como el aumento a las tarifas del SIAPA, y sostuvo que ambos partidos han priorizado negocios y acuerdos políticos por encima del bienestar ciudadano.

Haro destacó que el PRI Jalisco se encuentra en su sexta gira estatal y ha renovado 105 comités municipales, con la meta de concluir la reestructuración antes de octubre.

Por su parte, Meade Ocaranza aseguró que Jalisco es pieza clave en la estrategia nacional priista rumbo a 2027 y que el trabajo territorial en la entidad es ejemplo para el resto del país. La dirigente concluyó que, mientras otras fuerzas mantienen acuerdos que perjudican a la población, el PRI seguirá recorriendo el Estado.