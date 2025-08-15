Guadalajara

Se prevén lluvias fuertes por la tarde y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h

Tormentas eléctricas y altas temperaturas marcarán este viernes en Jalisco

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias Zona Metropolitana de Guadalajara (Fernando Carranza García)

Las condiciones meteorológicas en Jalisco se mantendrán inestables este viernes, con probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en varias regiones del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían acumular entre 50 y 75 mm, principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento de 40 a 55 km/h, sobre todo en zonas costeras y de tormenta, además oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

En Guadalajara, el amanecer se presenta con 17 °C y cielo con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C hacia las 15:00 horas, con sensación térmica de hasta 33 °C bajo un cielo mayormente soleado. A partir de las 17:00 horas aumentará la nubosidad y la probabilidad de tormentas eléctricas, mientras que por la noche el ambiente será más fresco, con 20 °C y lluvias intermitentes.

Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones ante la posible caída de ramas o anuncios, evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

