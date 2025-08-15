Tormentas eléctricas y altas temperaturas marcarán este viernes en Jalisco

Lluvias Zona Metropolitana de Guadalajara (Fernando Carranza García)

Las condiciones meteorológicas en Jalisco se mantendrán inestables este viernes, con probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en varias regiones del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían acumular entre 50 y 75 mm, principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento de 40 a 55 km/h, sobre todo en zonas costeras y de tormenta, además oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

En Guadalajara, el amanecer se presenta con 17 °C y cielo con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C hacia las 15:00 horas, con sensación térmica de hasta 33 °C bajo un cielo mayormente soleado. A partir de las 17:00 horas aumentará la nubosidad y la probabilidad de tormentas eléctricas, mientras que por la noche el ambiente será más fresco, con 20 °C y lluvias intermitentes.

Pronóstico meteorológico 15/08/2025



🌡️ Por la mañana se esperan temperaturas entre los 16°C a 18°C en zonas urbanas.



Para la tarde las máximas rondarán los 28°C a 30°C.



Por la noche se tendrá ambiente fresco con temperaturas entre los 17 y 19°C en la mayor parte del estado. pic.twitter.com/h6y3WvL3Q7 — Protección Civil JAL (@PCJalisco) August 15, 2025

Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar precauciones ante la posible caída de ramas o anuncios, evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de canales oficiales.