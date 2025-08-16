Inicia preventa de boletos preferenciales para las Fiestas de Octubre 2025

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ) informó que la preventa de boletos en zonas preferenciales para los espectáculos de las Fiestas de Octubre 2025 arrancará el próximo lunes 18 de agosto a las 8:00 horas, a través de la plataforma digital de Ticketmaster.

Fiestas de octubre (Cortesía)

Con el objetivo de garantizar el acceso a un mayor número de asistentes, se estableció un límite de seis boletos por persona. Además, el costo del acceso a las Fiestas estará incluido en el precio final de la preventa de conciertos, simplificando el proceso de compra para los visitantes.

En el caso de las butacas numeradas de la zona general, estas serán asignadas de manera gratuita al adquirir el boleto de entrada a la feria. Las fechas y dinámica para acceder a esta modalidad serán anunciadas próximamente en los canales oficiales.

La edición número 60 de las Fiestas de Octubre se llevará a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, con una afluencia esperada de 1.1 millones de visitantes.

La AEEJ exhortó al público a mantenerse informado únicamente a través de las redes sociales y canales oficiales de las Fiestas de Octubre, a fin de evitar confusiones o fraudes en páginas no autorizadas.

Boletos (Cortesía)

Datos clave de la edición 2025: