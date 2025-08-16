Zapopan impulsa la Compañía Juvenil de Circo para fortalecer el talento artístico local

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Cultura, oficializó la conformación de la Compañía Juvenil de Circo de Zapopan, integrada por 16 jóvenes de entre 15 y 26 años, quienes forman parte del programa de Artes Circenses.

Zapopan | Talento circense (Cortesía)

Esta iniciativa, que responde a un compromiso de campaña, busca fortalecer las habilidades artísticas de las juventudes mediante la experiencia integral de producir un espectáculo, desde su preparación y creación hasta el montaje y la presentación final.

El director de Cultura, Cristopher de Alba Anguiano, destacó que este centro cultural se ha convertido en un espacio de transformación ciudadana:

“Más que un centro cultural, es un espacio que transforma a la ciudadanía y forma a nuestras juventudes a través del arte y la cultura. Hoy vamos a presenciar el fruto de dos años de trabajo, lo que comenzó ensayándose hace cuatro semanas y hoy llega a su resultado”.

Zapopan | Talento circense (Cortesía)

Por su parte, la coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, resaltó la importancia de recuperar espacios para que las y los jóvenes cumplan sus sueños. “Hoy son 16 sueños que se van cumpliendo”, aseguró.

La joven integrante de la compañía, Briana Noemí Sánchez Orozco, agradeció la existencia del centro y subrayó que este espacio no solo fortalece el talento artístico, sino que también fomenta la convivencia entre vecinos:

“El cambio que ha hecho en la colonia es muy grande; aquí se ha formado una familia. He aprendido danza aérea, malabares, un poco de baile, y he conocido a personas maravillosas que ayudan a que esto crezca”.

En su intervención, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, aseguró que el Centro de Artes Circenses es un semillero de talentos que tendrá proyección internacional, ya que grandes compañías circenses han utilizado estas instalaciones para sus prácticas, enriqueciendo la formación de los jóvenes.

“Ya hemos tenido más de 40 presentaciones en este lugar; esto da vida al tejido social con la convivencia de las familias. Hoy cumplimos un compromiso más de los más de dos mil 200 adquiridos en campaña”, afirmó.

Zapopan | Talento circense (Cortesía)

La Compañía Juvenil de Circo se desarrolla en el Centro de Artes Circenses de Zapopan, inaugurado el 28 de abril de 2023, primer espacio público y gratuito en México dedicado a esta disciplina. Desde su apertura ha beneficiado a más de dos mil personas, ha realizado 40 presentaciones artísticas y ha concretado más de 15 colaboraciones con compañías nacionales e internacionales, consolidándose como un referente en la formación y difusión del arte circense.