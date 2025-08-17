Comenzó la instalación de los primeros comités seccionales de Morena en Guadalajara

En Guadalajara, los ediles Chema Martínez, Juan Alberto Salinas, Mariana Fernández y Teresa Naranjo acudieron a instalar comités. Los comités eligieron a sus presidentes mediante el voto.

Este fin de semana, regidores, presidentes municipales y diputados locales y federales de Jalisco, instalaron los primeros comités seccionales de Morena en la entidad.

Se trata de una estrategia nacional para contar con 71 mil 541 comités seccionales en todo el país, de los cuales 3 mil 570 corresponden a Jalisco.

Las y los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara se sumaron a la instalación de comités seccionales como parte de esa estrategia nacional.

Los ediles Chema Martínez, Juan Alberto Salinas, Teresa Naranjo y Mariana Fernández, acompañaron la toma de protesta de comités en colonias como El Mirador, Los Colorines, San José Río Verde y Mezquitán Country, en el municipio de Guadalajara.

José María Martínez, quien encabeza el trabajo de Morena en Guadalajara, destacó que la meta nacional “es ambiciosa pero alcanzable”. Los comités seccionales no sólo representan una estructura de organización, sino el corazón mismo del movimiento, dijo.

“Estos comités van a ser la cara, la representación de la Cuarta Transformación en cada colonia. Serán sus promotores, sus defensores. Queremos llegar a todos los rincones de Guadalajara”, expresó.

El regidor Juan Alberto Salinas, coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo tapatío, subrayó que este proceso representa un regreso a las raíces del movimiento:

“Nos estamos organizando desde la base para defender a este gran proyecto que hoy encabeza la presidenta nacional, Claudia Sheinbaum”, señaló.

Los comités tendrán tareas de organización electoral, promoción del voto, afiliación, difusión de los principios de la 4T y distribución del periódico Regeneración.

La regidora Mariana Fernández dijo que desde los comités se va a defender a las familias, al medio ambiente, a las mujeres y a los trabajadores.

Desde la dirigencia nacional de Morena se asignó a cada representante o gobernante a que instale un comité. Por ello, este fin de semana, los legisladores, alcaldes y alcaldesas y ediles en general, salieron a las colonias a instalar los primeros comités.