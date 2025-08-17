Habilitan en Tlaquepaque espacios para colocar fichas de búsqueda; facilitan ingreso de madres buscadoras a panteón

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura señala que se busca que la información llegue a más sectores de la población

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque habilitó 15 mamparas permanentes en espacios públicos con el objetivo de facilitar la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

La presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura señala que la medida se realiza en coordinación con el colectivo Luz de Esperanza, con la intención de que la difusión llegue a más sectores de la población.

“Donde tenemos certeza de que hay muchas personas que acuden del municipio y otras partes”, expresa la alcaldesa.

Pérez Segura reiteró que la instalación de las mamparas busca complementar los esfuerzos de los colectivos.

“Como colectivo ustedes perfectamente saben que siempre contarán con el apoyo y con nuestro respeto a las diferentes estrategias de difusión que ustedes quieran tomar, pero este es adicional, digamos no sustituye, no condiciona y por supuesto no agota las posibilidades de estrategias de búsqueda que ustedes y otros colectivos tengan a bien llevar a cabo”, asegura.

Los espacios fueron instalados en la presidencia municipal, la Cruz Verde Marcos Montero, el Centro Cultural El Refugio, la Secretaría de Gobernanza y Territorio, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Unidad Administrativa Pila Seca, el Edificio de Regidoras y Regidores, la Plaza Springfield, la Clínica del Bienestar, el Registro Civil número uno, así como en las delegaciones de San Martín de las Flores, Las Juntas, Santa Anita, San Pedrito y en la Nueva Central Camionera.

Ingreso al panteón de San Sebastianito

En otro frente, el gobierno municipal informó que otorgó facilidades al colectivo Madres Buscadoras de Jalisco para ingresar al panteón de San Sebastianito y realizar labores de búsqueda, sin requerir orden judicial.

“Cuando el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco se acercó a nuestro gobierno, de inmediato les otorgamos las facilidades para realizar una búsqueda en el Panteón de San Sebastianito, donde tuvieron hallazgos positivos”, expresa la alcaldesa.

“Actuaremos siempre con la convicción y sensibilidad de servir, contribuyendo con lo que nos toca como autoridad municipal hasta encontrarles, y para que las familias de personas desaparecidas logren un pronto descanso”, añade.