Investiga Fiscalía caso de agresión a hermano de Ángel Zaldívar en el Estadio Akron

La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación en relación con el incidente de violencia que se vivió el sábado pasado al término del partido de futbol entre Chivas de Guadalajara y Bravos de Juárez.

La dependencia estatal señaló que al tratarse de un altercado que dejó como saldo una persona lesionada, el Ministerio Público levantó la carpeta. En los hechos el herido fue un hermano del jugador de Bravos y ex del Guadalajara Ángel “Chelo” Zaldívar.

El familiar del futbolista habría sufrido una fractura de nariz. En torno al incidente existen contradicciones, pues mientras el Estadio Akron asegura que los agresores del hermano del “Chelo” fueron detenidos, la Comisaría de Zapopan lo desmiente categoricamente.

En un comunicado, “El Estadio AKRON informa que tras revisar la grabación del circuito cerrado de videovigilancia, se puede confirmar que los protocolos de seguridad operaron de manera oportuna, inmediata y eficaz, ya que la intervención de los elementos de seguridad se dio en un lapso de 7 segundos para contener la situación”.

Agrega el documento que “Los involucrados en el altercado fueron plenamente identificados y detenidos por las autoridades de la Policía local. Se les ofreció servicio médico y ninguna de las partes levantó cargos en el momento”

En el comunicado del Estadio Akron se asegura que hubo detenidos

Sin embargo, la Comisaría municipal consultada por La Crónica de Hoy, aseguró que no hubo ningún detenido.

La agresión al hermano de Zaldívar fue dada a conocer por el propio jugador en redes sociales: “Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista. Mi familia sufrió violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables.”

El ex jugador rojiblanco resaltó: “No a la violencia en ningún lugar. Agredieron a mi sobrina menor de edad y a mi hermano, con la nariz rota. No puede pasar más. Solo por unos inadaptados perdemos todos”.

El caso deberá ser aclarado por la Fiscalía en el supuesto de que la parte ofendida no se desista, pues existe un video en el que se ve a un joven vestido de negro, participando en una riña en las gradas del estadio, pateando a un aficionado con playera de Chivas, el cual sería el familiar del futbolista, aunque se presume que en esos momentos ya había sido golpeado, pues al intervenir la Policía de Zapopan para detener la trifulca, dicho joven ya se tocaba la nariz en señal de que algo le había pasado antes de que empezara a tomarse la grabación.

El video además demuestra que los policías sometieron a varios participantes en la revuelta aunque pudiera ser que al no querellarse en esos momentos todos quedaron libres.