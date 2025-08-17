Liberaron a Coyote en Tlajomulco

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) lograron rescatar a un coyote que había caído en una fosa de captación de agua dentro del predio de una empresa sobre la carretera Camino Antiguo a San Isidro Mazatepec, en la población de San Agustín.

El reporte ingresó a través del número de emergencias de la Unidad, lo que permitió la movilización inmediata del personal.

Al llegar, los rescatistas localizaron al animal en una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad, cuyas paredes estaban recubiertas con geomembrana plástica, material resbaladizo que impedía al coyote salir por sus propios medios.

Rescatan a coyote atrapado en fosa de captación de agua en San Agustín pic.twitter.com/kNZqUuqVTj — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) August 17, 2025

Con el uso de cuerdas y escaleras, los rescatistas descendieron y lograron extraer al ejemplar, que posteriormente fue trasladado para valoración veterinaria. Se trata de un macho adulto que habría permanecido varias horas en el sitio.

Durante la revisión médica, se detectaron signos de edema pulmonar y deshidratación leve, por lo que permanece bajo cuidados especializados. La URFST informó que el ejemplar ha mostrado una evolución favorable y podría ser liberado en un entorno natural seguro en los próximos días.

El coyote mexicano (Canis latrans), aunque no está catalogado como especie en riesgo, cumple una función ecológica esencial como dispersor de semillas, controlador de roedores y depredadores menores, además de contribuir a la limpieza de los ecosistemas al alimentarse de carroña.

La Unidad exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre herida, desorientada o en riesgo en zonas urbanas al número 33 31 38 30 98, para que personal capacitado brinde atención oportuna y se facilite su regreso a la vida libre.