Tlajomulco otorga ascensos a 55 policías municipales tras proceso de evaluación

El Gobierno de Tlajomulco entregó ascensos a 55 policías municipales como parte del proceso de promoción de grados 2025. En la convocatoria participaron 211 oficiales adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, de los cuales 32 fueron descalificados por incumplir con los requisitos o por faltas disciplinarias.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) acompañó las evaluaciones mediante un programa integral que incluyó pruebas de resistencia aeróbica, flexibilidad, velocidad, agilidad, fuerza, resistencia muscular, mediciones antropométricas y exámenes de conocimientos. El Órgano Interno de Control del municipio supervisó todas las etapas, que se realizaron bajo principios de legalidad, justicia e imparcialidad.

Durante la ceremonia, la síndica municipal, Thania Edith Morales Rodríguez, reconoció el esfuerzo de los elementos.

“Hoy no solo entregamos un documento, hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de hombres y mujeres que han demostrado, en su servicio diario, su compromiso estable e integral con la seguridad y la paz de nuestros ciudadanos”, expresa.

Agregó que “este proceso de promoción de grados 2025 fue un reto que exigió

preparación, constancia y superación personal. Cada uno de ustedes enfrentó evaluaciones, capacitaciones y pruebas que no solo pusieron a prueba su conocimiento y habilidades, sino también su fortaleza, integridad y vocación de servicio”.

En su intervención, el comisario municipal, Eduardo Alonso Silva Ibarra, destacó que “estamos reconociendo la fuerza, el compromiso, la experiencia y los años de servicio de cada uno de ellos. Pero sabemos que no lo hacen solos (…) no se puede lograr sin la familia, por lo que reconozco a quienes están a su lado, respaldando con disciplina, esfuerzo y constancia lo que implica portar el uniforme”.

La Comisión Municipal de Carrera Policial determinó a los elementos acreedores al ascenso con base en sus resultados, expedientes, antigüedad, funciones actuales y nivel académico.