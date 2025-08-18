Catean finca en Teocaltiche y aseguran 145 kilos de mariguana

Enervante asegurado en Teocaltiche

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Jalisco, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado, cumplimentó una orden de cateo en una finca ubicada en el municipio de Teocaltiche; el resultado fue de 145 kilos de mariguana asegurada.

El lugar había sido descubierto por policías estatales al realizar recorridos de patrullaje en la colonia La Calerita, del municipio referido y observaron que en el exterior de una finca había dos bolsas que desprendían un fuerte olor a mariguana.

“Los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF) los hechos, quien solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y la Secretaría de Seguridad del Estado”, señaló la FGR.

Cateo en Teocaltiche

Al allanar el lugar “se aseguraron una vagoneta y 23 bolsas con aproximadamente 145 kilos de cannabis sativa (mariguana). El predio y lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley General de Salud y lo que resulte”, agregó la dependencia federal.

La FGR pide a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx