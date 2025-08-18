Destaca Carlos Lomelí reducción histórica de la pobreza

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, celebra que México registre el nivel más bajo de pobreza de los últimos 40 años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares respaldada por el INEGI.

En conferencia de prensa, el también presidente del Consejo Político Estatal de Morena en Jalisco señala que la población en situación de pobreza pasó de 46.8 millones a 38.5 millones de personas.

“En términos porcentuales, disminuyó de 36.3 por ciento a 29.6 por ciento, y en el caso de la pobreza extrema, los avances son contundentes. En 2008 había 12.3 millones de personas en pobreza extrema y en 2024, esa cifra se redujo a 7 millones”, puntualiza.

“Esta reducción de la pobreza es justicia social y muestra clara de que el modelo de la Cuarta Transformación no solo es viable, sino que es efectivo. Un modelo que ha demostrado que se puede reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida, sin recurrir a endeudamiento y sin privilegiar a los de siempre”, afirma.

El legislador atribuye los avances al incremento del salario mínimo, a la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales y a una política económica que “pone en el centro a las personas, no solo a los indicadores macroeconómicos”.

En otro tema, Lomelí lamentó el actuar del Gobierno del Estado en relación con la primera disculpa pública ofrecida por el Ejecutivo estatal en un caso de desaparición, emitida en 2023 tras una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).