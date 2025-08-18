Fortalece C5 Jalisco coordinación con municipios y autoridades federales

Con el objetivo de homologar la estrategia operativa y reforzar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, el C5 Escudo Jalisco llevó a cabo una reunión estratégica con representantes de los Centros de Monitoreo Municipales (C5, C4 y C2), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Policía Vial.

Reunión mensual (Cortesía)

El C5, es el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Jalisco C5”, es responsable de los servicios de atención de llamadas al número de Emergencias 9-1-1, denuncia anónima 089 y Locatel, así como de los sistemas de videovigilancia y la administración de la red estatal de radiocomunicaciones.

El encuentro, realizado en las instalaciones del C5 Escudo Jalisco, forma parte de las sesiones que se celebran de manera mensual para analizar y ajustar acciones conjuntas.

Durante la mesa de trabajo, se revisó la incidencia delictiva con base en modelos de inteligencia, monitoreo en tiempo real y análisis de datos, lo que permite realizar ajustes inmediatos a las estrategias y fortalecer la cooperación entre autoridades estatales, federales y municipales.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco y el C5 Escudo Jalisco refrendan su compromiso de construir un entorno más seguro para la ciudadanía, consolidando la colaboración entre los tres niveles de gobierno y los municipios del estado.